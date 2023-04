Visite flash taurin 11 cours Foch Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes

Visite flash taurin 11 cours Foch, 18 avril 2023, Dax. Une visite éclair de 30mn pour parler tauromachie autour d’anecdotes insolites….

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 . EUR.

11 cours Foch RDV Patio Office de Tourisme

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



A 30 minute visit to talk about bullfighting and unusual anecdotes… Una visita de 30 minutos para hablar de toros y anécdotas insólitas… Eine 30-minütige Stippvisite, um über den Stierkampf und ungewöhnliche Anekdoten zu sprechen… Mise à jour le 2023-03-10 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’Évènement: Dax, Landes Autres Lieu 11 cours Foch Adresse 11 cours Foch RDV Patio Office de Tourisme Ville Dax Departement Landes Lieu Ville 11 cours Foch Dax

11 cours Foch Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Visite flash taurin 11 cours Foch 2023-04-18 was last modified: by Visite flash taurin 11 cours Foch 11 cours Foch 18 avril 2023 11 cours Foch Dax

Dax Landes