Concert jazz, variétés 8 av. Milliès-Lacroix, 8 avril 2023, Dax.

Retrouvez Oléa Duo en concert gratuit. Venez découvrir ce duo piano/voix composé de Léa et Olivier qui interprète un répertoire des plus belles chansons françaises (Gainsbourg, Cabrel, Nougaro, Dassin, Berger…) et variété internationale (Sting, Amy Winehouse, McFerrin), avec quelques standards de jazz et musique latino. A découvrir prochainement ….

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-08 . EUR.

8 av. Milliès-Lacroix Casino

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meet Oléa Duo in free concert. Come and discover this piano/voice duo composed of Léa and Olivier who perform a repertoire of the most beautiful French songs (Gainsbourg, Cabrel, Nougaro, Dassin, Berger?) and international variety (Sting, Amy Winehouse, McFerrin), with some jazz and latino music standards. To be discovered soon?

Conozca a Oléa Duo en un concierto gratuito. Venga a descubrir este dúo de piano y voz compuesto por Léa y Olivier que interpretan un repertorio de las más bellas canciones francesas (Gainsbourg, Cabrel, Nougaro, Dassin, Berger…) e internacionales variadas (Sting, Amy Winehouse, McFerrin), con algunos estándares de jazz y música latina. A descubrir pronto?

Oléa Duo gibt ein Gratiskonzert. Entdecken Sie dieses Klavier- und Gesangsduo, bestehend aus Léa und Olivier, das ein Repertoire der schönsten französischen Chansons (Gainsbourg, Cabrel, Nougaro, Dassin, Berger?) und internationalen Varietäten (Sting, Amy Winehouse, McFerrin), sowie einige Jazz- und Latinstandards interpretiert. In Kürze zu entdecken?

Mise à jour le 2023-03-13 par OT Grand Dax