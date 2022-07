Dax la Feria ! Journée des enfants, 12 août 2022, .

Dax la Feria ! Journée des enfants



2022-08-12 – 2022-08-12

9h25 Encierro des Pitchouns. Rendez-vous allée des Remparts.

9h30/16h30 Animations festives et jeux pour enfants dans le parc des arènes. Structures gonflables, épreuves sportives, animations culturelles, éducatives, aventures, animaux, spectacles, jeux géants, démonstrations de tauromachie, ateliers bois flotté.

10h30 25e Juniorscapade dans le parc des arènes.

12h15 Paquitchoun géant record à battre ! Parc des arènes.

13h/23h Village gourmand au jardin de la Potinière.

14h30 Spectacle de magie et de clown sur la scène, parc des arènes.

14h/17h Concours de pêche des enfants

Dès 15h et à 21h Fiestival dansant à la Potinière avec Gérard Luc.

18h Corrida de Antonio Bañuelos. Payant.

22h30 Spectacle familial Le condor et ses partitions équestres. Arènes. 11,50 à 17,50€. Gratuit – 15 ans.

Animations festives et jeux pour enfants dans le parc des arènes. Structures gonflables, épreuves sportives, animations culturelles, éducatives, aventures, animaux, spectacles, jeux géants, démonstrations de tauromachie, ateliers bois flotté, les pitchouns seront les rois de la fête.

9h25 Encierro des Pitchouns. Rendez-vous allée des Remparts.

9h30/16h30 Animations festives et jeux pour enfants dans le parc des arènes. Structures gonflables, épreuves sportives, animations culturelles, éducatives, aventures, animaux, spectacles, jeux géants, démonstrations de tauromachie, ateliers bois flotté.

10h30 25e Juniorscapade dans le parc des arènes.

12h15 Paquitchoun géant record à battre ! Parc des arènes.

13h/23h Village gourmand au jardin de la Potinière.

14h30 Spectacle de magie et de clown sur la scène, parc des arènes.

14h/17h Concours de pêche des enfants

Dès 15h et à 21h Fiestival dansant à la Potinière avec Gérard Luc.

18h Corrida de Antonio Bañuelos. Payant.

22h30 Spectacle familial Le condor et ses partitions équestres. Arènes. 11,50 à 17,50€. Gratuit – 15 ans.

dernière mise à jour : 2022-06-29 par