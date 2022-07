Dax la Feria ! Journée de la musique, 13 août 2022, .

Dax la Feria ! Journée de la musique



2022-08-13 – 2022-08-13

10h Course de vaches et jeux d’arènes aux petites arènes.

10h30 Pasacalle de bandas au son de « Dianas », à 12h, RDV au parvis des halles.

11h Novillada sans picador de La Espera. Payant.

12h Touts à Taoule Pique-nique géant en musique et danses dans le parc de la mairie.

12h/18h 600 musiciens et chanteurs, 25 groupes à rencontrer au gré de vos balades vocales et musicales dans le centre-ville.

13h/23h Le village gourmand au jardin de la Potinière.

13h Concert de la Batterie Fanfare de Castets – kiosque des arènes.

15h15 Drop’Adour par Les Charnegous, berges de l’Adour.

15h/21h Fiestival dansant à la Potinière avec Ritournelle.

16h/17h30 Andropause au kiosque des arènes.

17h15 Final des chorales à la bodeguita des Cantadores, place Roger Ducos avec Shanteona, Quinz’Amics et Elgarrekin.

18h Corrida de la Quinta.

20h Pasacalle des bandas

23h Les Poly’sons scène de concerts gratuits.

Les musiques vivantes modernes ou traditionnelles donnent le ton de la Feria . Cette journée leur est dédiée, envoyez la musique !

