Dax la Feria ! En lumière Dax, 15 août 2022, Dax.

Dax la Feria ! En lumière

Dax Landes

2022-08-15 – 2022-08-15

Dax

Landes

10h Messe des bandas retransmise sur écran géant et suivie d’un concert de bandas sur les marches de la cathédrale.

11h Novillada piquée de Virgen Maria. Payant. Acheter sa place en ligne.

12h 2e Grand défilé de la Feria avec les groupes folkloriques musicaux et les bandas dans le centre-ville.

13h/23h Le village gourmand au jardin de la Potinière.

18h Corrida d’ El Parralejo. Payant.

15h/21h Fiestival dansant à la Potinière avec Marchand de bonheur.

22h30 Cérémonie de clôture et restitution des clés de la Ville sur les berges de l’Adour.

23h Grand feu d’artifice de la Feria sur les berges de l’Adour.

23h30 Les Poly’sons scène de concerts gratuits avec le groupe La French Teuf. Parc de la mairie.

Dernier jour et derniers feux de la Feria.2ème grand défilé,

Messe des Bandas, Profitez des dernières animations avant les adieux vibrant.

+33 058909909

