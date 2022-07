Dax la Feria !, 11 août 2022, .

Dax la Feria !



2022-08-11 – 2022-08-11

Dès 8h Toute la journée « Les Landes d’hier et d’aujourd’hui », artisans, sports traditionnels, produits du terroir au parc des arènes.

8h45 Course Feriascapade 10km – Départ stade M. Boyau Inscription & info : feriascapade.fr

11h sur les Berges de l’Adour, coté quartier du Sablar, les Romains débarquent ! Démonstration de combats de gladiateurs et défilé en centre-ville

12h45 Cérémonie d’ouverture officielle de Dax, la Feria 2022 !

13h/23h Le village gourmand au jardin de la Potinière.

15h et 21h Fiestival dansant à la Potinière avec Jacky Dumartin.

16h30 Grande Cantere (chant gascon) Nouveauté.

17h Corrida de Nuñez del Cuvillo. Payant.

21h 66e Grand concours landais. Payant.

Dès 23h Les Poly’sons Scène de concerts gratuits avec La brigade du kif & Graine de sel – Parc de la mairie.

De la gastronomie aux folklores, de l’artisanat aux jeux en passant par la langue Gasconne, les traditions landaises sont à l’honneur en ce premier jour de feria. Le parc des arènes, accueille les meilleurs représentants de notre terroir.

