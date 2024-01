Concert rock: « QGO » Salle du Big Bang Dax, samedi 10 février 2024.

Concert rock: « QGO » Salle du Big Bang Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:00:00

fin : 2024-02-10

Concert solidaire pour l’association des Fées No Men pour ce premier live 2024. Cette soirée sera aux profit de celles qui aident, soutiennent et encadre les malades du cancer du sein .

Concert solidaire pour l’association des Fées No Men pour ce premier live 2024. Cette soirée sera aux profit de celles qui aident, soutiennent et encadre les malades du cancer du sein .

EUR.

Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Concert rock: « QGO » Dax a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Grand Dax