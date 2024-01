Projection rencontre Théâtre de l’Atrium Dax, samedi 3 février 2024.

Projection rencontre Théâtre de l’Atrium Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 09:30:00

fin : 2024-02-03 18:00:00

11 h – Présentation et projection du documentaire « Conversation avec Christine de Rivoyre » de Sylvie Licard.

14 h 30 – Table-ronde sur la course landaise avec Patrice Larosa, François Bordes, Patricia Heiniger-Casteret.

Dans le cadre de l’Assemblée Générale de la Société de Borda.

11 h – Présentation et projection du documentaire « Conversation avec Christine de Rivoyre » de Sylvie Licard.

14 h 30 – Table-ronde sur la course landaise avec Patrice Larosa, François Bordes, Patricia Heiniger-Casteret.

Dans le cadre de l’Assemblée Générale de la Société de Borda.

EUR.

Théâtre de l’Atrium 1 cours Maréchal Foch

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine soc.borda@wanadoo.fr



L’événement Projection rencontre Dax a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Grand Dax