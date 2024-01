Soirée Jam session Salle du Big Bang Dax, samedi 20 janvier 2024.

Soirée Jam session Salle du Big Bang Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 21:00:00

fin : 2024-01-20

Portez vos guitares (pas de pédalier), basses et partageons un moment de rencontre, d’échange et de musique ! Ouvert à tous sans restriction de niveaux ou de styles.

Portez vos guitares (pas de pédalier), basses et partageons un moment de rencontre, d’échange et de musique ! Ouvert à tous sans restriction de niveaux ou de styles.

EUR.

Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Soirée Jam session Dax a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Grand Dax