Dawa by Latif and friends 3537, 1 juin 2023, Paris.

Du vendredi 02 juin 2023 au dimanche 11 juin 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

Le jeudi 01 juin 2023

de 18h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Oui, ça peut sembler chaotique au 3537 ! En arabe, le mot « Dawa » peut avoir deux significations : « désordre » ou « bazar ». C’est ce mot, ainsi que la fin du « 3537 », qui ont inspiré cette exposition collective qui se tiendra à l’Hôtel Particulier. Cette exposition présentera un groupe d’artistes dont les médiums vont de la sculpture aux memes en passant par des installations sonores. Elle est commissionnée par Latif Samassi, membre du 3537.

Le commissaire de l’exposition, Latif Samassi a voulu mettre l’accent sur l’expérience esthétique plutôt que sur la conceptualisation excessive qui accompagne souvent le commissariat d’une exposition de cette ampleur. Pendant 10 jours, cette exposition présentera les œuvres de plus de 30 artistes internationaux, émergents et établis, dans une vitrine visuellement stupéfiante qui représente une hétérogénéité de voix au sein de l’art contemporain.

Malgré le chaos apparent suggéré par le terme « Dawa », l’exposition est caractérisée par une organisation minutieuse et une attention portée aux détails. Cette exposition est une ode à la beauté et au plaisir, en guise d’adieu au 3537. Dawa ouvrira ses portes le premier jour de juin et ne doit pas être manquée.

Artistes :

Adc303+Monom – Am+Pm – Amin Bidar – Antoine Conde – Bence Magyarlaki – Camille Roquet – Christopher Barraja – Corentin Still – Covco – Divine Southgate-Smith – Enantios Dromos – Gioele Amaro – Giovanni Bassan – Hugo Servanin – Ilias Mettioui – Inês Zenha – Josèfa Ntjam – Julia Gault – Leo Nataf – Louka Anargyros – Mamali Shafahi – Marc Leschelier – Mathieu Merlet Briand – Mohamed Bourouissa – Pavo Marinovic – Rich Aybar – Richie Talboy – Sophie Dherbecourt – Villard X Brossard – Youzy – Yugnat999 – Yvan Ivanovic

Vernissage (public)

1er juin 2023 – 18h00 – 22h00

Exposition (public)

2 – 11 juin 2023

Du lundi au dimanche – 11h00 – 19h00

Entrée libre

35-37 Rue des Francs-Bourgeois, Paris 75004

Curateur

Latif Samassi

Avec le soutien de

Adidas

Dover Street Market Paris

3537

Artquire

Scénographe

Djeason Valerio

Identité visuelle

Ilias Mettioui

avec la photographie » MOTO GP » d’Angele Moraiz & Paul Mougeot (AM+PM)

Avec l’œuvre d’art » SISSY BOY » de Louka Anargyros

» DAWA » dessin d’Antoine Conde

3537 35-37 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris

Contact : 0609556917 latif.samassi@dsm-p.com

Visual Identity Ilias Mettioui with With the artwork « SISSY BOY » by Louka Anargyros « DAWA » drawing by Antoine Conde