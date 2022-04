Davy Sicard en concert à FGO-Barbara FGO-Barbara, 11 mai 2022, Paris.

Le mercredi 11 mai 2022

de 19h30 à 23h00

. payant Prévente 16€ Tarif plein 20€ Tarif réduit 18€

Davy Sicard, l’enfant chéri du maloya moderne est reconnu comme une figure de la ​world music ​ sur la scène internationale. Il a fusionné les codes du maloya traditionnel avec ses influences soul, jazz, funk, de variété française et créoles, créant son fameux « Maloya kabosé ». Une subtile alchimie musicale qui a séduit le monde entier et qui sera à écouter le 11 mai 2022 sur la scène de FGO-Barbara !

Une nouvelle ère s’ouvre pour Davy Sicard. Cinq ans après « Mon Zanfan », il a dévoilé en 2020 un album ambitieux, audacieux et résolument engagé. « Bal Kabar » se vit comme une épopée dansante aux mille et une facettes, une véritable odyssée sociale et musicale où un séga nouveau se mêle au maloya si cher à l’artiste. Avec un fil conducteur : susciter une réflexion sur le monde actuel, à travers le prisme du regard réunionnais. Du maloya militant au séga dépoussiéré. Si les 5 albums précédents pouvaient être assimilés aux doigts d’une main, ce 6ème opus se brandit tel un poing levé. Davy Sicard y confirme sa fibre militante et ses talents de rassembleur. Présenté à la façon d’une émission par la voix familière de l’animateur radio Dédé Maurice, l’album offre une fenêtre sur le monde et son actualité. Un écrin où l’auditeur est chaleureusement invité à prendre sa place aux côtés d’une pléthore d’autres talents péi issus de multiples domaines: l’historien Gilles Gauvin, le nutritionniste Fridor Funteu et les dessinateurs David D’Eurveilher, Fabrice Urbatro, Natacha Eloy, Rémi Morel et Raphaël Sicard.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

