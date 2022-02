Davy SICARD à Cenon (33) LE ROCHER DE PALMER Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Davy SICARD à Cenon (33)

LE ROCHER DE PALMER, le mercredi 27 avril à 20:30

LE ROCHER DE PALMER, le mercredi 27 avril à 20:30

“Une nouvelle ère s’ouvre pour **Davy Sicard**. Cinq ans après « _**Mon Zanfan**___», il dévoile un album ambitieux, audacieux et résolument engagé. « ___**Bal Kabar**_ » se vit comme une épopée dansante aux mille et une facettes, une véritable odyssée sociale et musicale où un **séga** nouveau se mêle au **maloya** si cher à l’artiste. Avec un fil conducteur : susciter une réflexion sur le monde actuel, à travers le prisme du regard réunionnais. Du maloya militant au séga dépoussiéré” [https://youtu.be/bZtu7BZtGVg](https://youtu.be/bZtu7BZtGVg) [http://www.davysicard.fr/](http://www.davysicard.fr/) – * Un diner annoncé sur l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** – Du maloya militant au séga dépoussiéré LE ROCHER DE PALMER 1 RUE ARISTIDE BRIAND 33152 CENON Cenon Gironde

2022-04-27T20:30:00 2022-04-27T23:00:00

