DAVY KILEMBE Carcassonne, 18 août 2021-18 août 2021, Carcassonne.

DAVY KILEMBE 2021-08-18 – 2021-08-18

Carcassonne Aude

Catalan pur jus multifruits : né d’un père Zaïrois et d’une mère espagnole, Davy Kilembé a toujours vécu à Perpignan et alentours. Cet artiste talentueux saisit l’air du temps et s’en inspire pour mettre en musique son univers.

Loin des sentiers rebattus, une écoute attentive donne à réfléchir, autant qu’à se laisser porter par ses rythmes aux influences « soul ». Il peut vous guider sur les chemins de vigne les plus escarpés. Ses chansons évoquent la 4L du copain de lycée, les combats sociaux d’ouvrières inventives, les révoltes indispensables. Elles sont toutes teintées d’élégance et d’humour et portées par une voix magnifique. Ça swingue !

contact@11bouge.com +33 6 32 99 75 73

dernière mise à jour : 2021-06-29 par