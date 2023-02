DAVODKA + FRAID BIZARRE !, 11 mars 2023, VENISSIEUX.

DAVODKA + FRAID BIZARRE !. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

La Machinerie présente : Lic 1058577/578/579 DAVODKADavodka revient avec un album plus engagé et abouti que jamais ! « Procès Verbal » rassemble tout ce qui fait l’identité de l’artiste : morceaux techniques de découpage ou il laisse libre court à sa science de la punchline et sa technique incomparable du flow (Zeus, Anesthésie Vocale), titres profonds et personnels comme Pierre à l’Edifice, Je n’ai plus le temps, où il se livre sur une prod épurée et mélodieuse, d’autres plus légers et festifs comme l’hymne de ces soirées ratées qu’est Mieux vaut Deux foies qu’un, qui rappellera à tous les auditeurs au moins un retour (compliqué) à la maison ! Davodka délivre ainsi un message d’espoir et de prise de conscience dans une société troublée tiraillée vers les extrêmes qui est la nôtre. Les thèmes déroulés tout au long de l’album résonneront dans l’actualité malheureuse, entre contexte politique houleux et crise se généralisant à tous les niveaux de la société. FRAID Fraid, né en 1990 à Clermont-Ferrand est un rappeur français. Après quelques apparitions, il sort son premier maxi solo en 2012, Nos richesses, sous le pseudonyme de FSpecial. Il s’illustre ensuite en 2016 en binôme avec Odas, son acolyte de la première heure sur une mixtape entièrement auto produite intitulée Interférences, Passionné d’écriture et de hip hop, il s’inspire de son quotidien et des luttes qu’il embrasse pour écrire ses oeuvres, et de la musique en général pour produire la sienne. En 2019 il est approché par des musiciens avec qui il crée le collectif Da Groove Fellaz et coorganise les premières Jam sessions Hip Hop / Jazz au bar le Régent à Clermont-Ferrand jusqu’à aujourd’hui. Sa dernière sortie date de Mai 2022 : Quidam, un album de 9 titres disponible en CD et Digital, réalisé en collaboration avec Exiley Dahomé. Crédits photos : D.R. Infos pratiques : Ouverture des portes 30 min avant le début du concert.

BIZARRE ! VENISSIEUX 9 rue Louis Jouvet Rhne

