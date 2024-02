Davodka – Cabaret Sauvage Cabaret Sauvage Paris, jeudi 5 décembre 2024.

Davodka – Cabaret Sauvage Cabaret Sauvage Paris Jeudi 5 décembre, 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-12-05 19:00

Fin : 2024-12-05 23:59

DAVODKA – CABARET SAUVAGE 05/12/24 Jeudi 5 décembre, 19h00 1

Davodka vous donne rendez-vous le 05 décembre 2024 pour un show unique dans son fief de Paris Nord à la salle mythique du Cabaret Sauvage !

Après avoir donné plus de 400 concerts à travers la France, la Suisse et la Belgique, Davodka revient à la rencontre de son public de la capitale, là où tout a commencé.

Au programme : ambiance survoltée et casting d’invités de renom pour une date déjà mémorable.

Cabaret Sauvage 59 Boulevard Macdonald, 75019, Paris France Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019