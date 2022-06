Davodka, 23 septembre 2022, .

Davodka

2022-09-23 – 2022-09-23

16 18 Davodka a commencé le rap au début des années 2000, bercé par les influences du rap du 18e arrondissement, où il a grandi. Il fait ses débuts avec le groupe Paris Pôle Nord, qui se fusionne au groupe naissant, Mentalités Sons Dangereux en 2007. Figure emblématique du rap conscient, son flow peut passer d’un son posé et calme au débit rapide d’un kärcher, ce qui, associé à ses punchlines nombreuses percutantes, lui a vite valu la reconnaissance de son talent dans l’art de rapper. L’artiste compose lui-même la plupart de ses sons.

Pour son quatrième projet, et troisième album, Davodka sort de ses sentiers battus et ose. Son parcours, ses vices, sa place dans le milieu du rap, il dépeint sa réalité avec une vérité accablante.



Il arrive avec la sortie d’un nouvel EP au printemps 21 suivie d’une qui tournée des salles à l’automne & d’album en décembre 21.

Rendez-vous le 23 septembre avec Davodka sur la scène du Molotov.

