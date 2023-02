DAVINA MICHELLE + Aftershow DJ DE ROMA, 23 novembre 2023, BORGERHOUT.

DAVINA MICHELLE + Aftershow DJ DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

Met 1,5 miljoen volgers op haar You Tube-kanaal is Davina Michelle één van de meest succesvolle Nederlandse zangeressen ooit. Dankzij haar deelname aan Liefde Voor Muziek zwicht ook Vlaanderen voor haar unieke stem en onweerstaanbare meezingers. Davina Michelle heeft het allemaal: de looks, de stem, de podiumprésence, sterke teksten én een onfeilbaar gevoel voor hits. Sinds haar grote doorbraak met de cover van de P!NK-klassieker What About Us is de jonge Nederlandse niet meer weg te slaan uit de hitlijsten. Nederland valt massaal voor Duurt Te Lang, Skyward en Better Now en met Hoe Het Danst (samen met Marco Borsato en Armin van Buuren) scoort ze ook in Vlaanderen. Live is Davina Michelle niet minder dan een sensatie. Q-music riep haar uit tot ‘Beste Live Act’ van Nederland en ze kaapte al verschillende Edisons, de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen, in de wacht. Kers op de taart van een lange reeks successen was haar spectaculaire performance op het Eurovisie Songfestival 2021. Het is duidelijk: Nederland en Vlaanderen worden te klein, Davina Michelle is klaar voor de wereld.

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

