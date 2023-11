Chantier nature débroussaillage Tourbière de la Ferrière Davignac, 18 novembre 2023, Davignac.

Davignac,Corrèze

Venez découvrir le site de la Ferrière qui abrite l’ensemble des milieux caractéristiques du plateau de Millevaches : tourbière, lande, pelouse, boisements… Pour faciliter le passage du rouleau brise fougère durant l’été, nous vous proposons un petit chantier de débroussaillage de la lande.

Chantier accessible à tous !

Inscription conseillée

Prévoir le pique-nique, gants, coupes branches.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 16:00:00. EUR.

Davignac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the La Ferrière site, home to all the characteristic environments of the Millevaches plateau: peat bog, moorland, grassland, woodland… To facilitate the passage of the fern-breaking roller during the summer, we propose a small heathland clearing project.

Open to all!

Registration recommended

Please bring a picnic lunch, gloves and branch cutters

Venga a descubrir el paraje de la Ferrière, que alberga todos los ambientes característicos de la meseta de Millevaches: turberas, páramos, praderas, bosques, etc. Para facilitar el uso del rodillo rompehelechos durante el verano, estamos organizando un pequeño proyecto para limpiar el brezal de maleza.

Todo el mundo es bienvenido

Se recomienda inscribirse

Trae un picnic, guantes y tijeras para cortar ramas

Entdecken Sie den Standort La Ferrière, der alle für das Plateau de Millevaches charakteristischen Lebensräume beherbergt: Torfmoor, Heide, Rasen, Wälder… Um den Einsatz der Farnbrecherwalze im Sommer zu erleichtern, schlagen wir Ihnen eine kleine Baustelle vor, um das Moor von Gestrüpp zu befreien.

Diese Baustelle ist für alle zugänglich!

Anmeldung wird empfohlen

Picknick, Handschuhe, Astscheren mitbringen

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze