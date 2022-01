Davide Ambrogio – Evocazioni e invocazioni Cité de la musique, 25 mars 2022, Marseille.

Davide Ambrogio – Evocazioni e invocazioni

Cité de la musique, le vendredi 25 mars à 20:30

Evocazioni e invocazioni Ce projet artistique est né d’une réflexion sur le son, d’une enquête sur la profondeur du chant, sur la puissance esthétique et extatique de la musique. Chaque morceau du concert a sa propre nature et son propre rôle, tout comme dans la musique de tradition orale, chaque chant et chaque son se manifestent dans le cadre d’un rituel. À travers une recherche timbrique, mélodique et rythmique, Davide Ambrogio raconte une vérité intime et suggère différentes évocations du temps présent. DAVIDE AMBROGIO (VOIX , GUITARE , LYRE , PERCUSSIONS, INSTRUMENTS À VENT, LIVE ELECTRONICS) Pass sanitaire – Concerts et Spectacles Conformément aux dispositions gouvernementales, l’accès aux lieux culturels est conditionné depuis le 21 juillet au pass sanitaire pour les adultes de plus de 18 ans.

13 / 9€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:30:00