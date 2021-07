Saint-Jean-de-Monts Square Albert Pommier - St Jean Saint-Jean-de-Monts, Vendée David Walters – Soul Créole Square Albert Pommier – St Jean Saint-Jean-de-Monts Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Monts

Square Albert Pommier – St Jean, le mardi 27 juillet à 21:30

Éternel explorateur des cultures créoles, David Walters revient avec un nouvel album inspiré par New York, ville aux confluences des métissages du monde. Après son aventure aux sein du projet Nola is Calling enregistré à la Nouvelle Orléans avec des membres de la communauté des Black Indians, le producteur et musicien français pose à présent ses valises sur la côte Est américaine, pour y faire briller un Soleil Kréyol.

Concert Square Albert Pommier – St Jean 85160 Saint-Jean-de-Monts, Square Albert Pommier Saint-Jean-de-Monts Vendée

2021-07-27T21:30:00 2021-07-27T22:30:00

