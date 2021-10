David Walters – Soleil Kréyol Trébeurden, 26 novembre 2021, Trébeurden.

David Walters – Soleil Kréyol 2021-11-26 21:00:00 – 2021-11-26 Auberge de jeunesse Granit Rose 60 corniche Goas Treiz

Trébeurden Côtes d’Armor

L’automne est installé et vous vous sentez déprimé.e ? Alors vous êtes au bon endroit : la musique de David Walters vaut toute la vitamine D du monde ! Infusées de musique créole, d’afrobeat et d’électro, les compositions de l’artiste débordent d’énergie. Tout comme sa musique, le cœur de David Walters balance entre l’Europe et les Antilles : sa mère vient en effet de Martinique, son père de Saint-Kitts-et-Nevis, il a grandi à Paris, a passé de nombreuses vacances dans les Caraïbes et vit aujourd’hui à Marseille. Ainsi façonné par sa famille et son parcours professionnel, l’artiste puise autant son inspiration du côté des cultures créoles et africaines que de celui des musiques électroniques. En tirant le fil de ses origines, David Walters nous invite à découvrir des compositions ensoleillées et pleines de groove.

dernière mise à jour : 2021-10-14 par