DAVID WALTERS + PHILO / After : DJ Ness Afro L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France Catégories d’Évènement: ile de france

Tremblay-en-France DAVID WALTERS + PHILO / After : DJ Ness Afro L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France, 1 décembre 2023, Tremblay-en-France. Le vendredi 01 décembre 2023

de 20h30 à 23h30

.Tout public. payant Tarif Plain : 18 EUR

Tarif Réduit : 16 EUR

Soul-Créole! : deux mots suffisent à David Walters pour qualifier sa musique. Le point d’exclamation servant à appuyer la radicalité et la foi en son propos. DAVID WALTERS Un trait d’union profondément ancré qui permet à Afrique, Amérique, Europe et Caraïbes de converser entre eux avec une langue aussi universelle que la musique, la danse, les carnavals ou les cérémonies exutoires. C’est à New-York, ville de convergence de ces cultures créoles, que David Walters a choisi de poser le décor de son nouvel album. LINE UP – David Walters : chant / guitare / percussion / keyboard – Alex Lefko : batterie / chant / percussions – Célia Wa : keyboard / flûte / percussions / chant Prémière partie: PHILO Philo sonne le renouveau du Bèlè à travers l’afrobeat caribéen. Après son premier album « Lanzdifou/Aztec/Pias » bien reçu par la critique, l’artiste martiniquais offre une nouvelle dynamique à son projet. Identifié déjà pour son « coup de tambour », son chant enraciné, il pourra désormais mieux défendre ses textes en chanson, en slam ou en conte. Pour se faire, il s’entoure d’un casting de haut niveau : Xavier Sibre/Saxophoniste franco-trinidadien au souffle magique ! Dominique Marie-Joseph/ « Do » le Bosse de la Basse Reggae-Dancehall Pity Cabrera/ le pianiste cubain Tilo Bertholo/ Le batteur incontournable de la scène jazz. En guest ce jour là Philippe Ogier/ Guitariste béninois des Zoufris Maracas ! After : DJ NESS AFRO Passionné de musique et de vinyle. En novembre dernier, il a été choisi par la Philharmonie pour animer la clôture et le vernissage de l’exposition Fela Kuti avec de nombreux musiciens comme Magou Samb, Roger Kom, Kiala Nzavotunga et Serigne Diagne. Sa relation avec Fela et Seun Kuti l’a amené à voyager plusieurs fois en Afrique et a co-produit un 45 tours d’Isdeen au Bénin pour également tourner à Coutounou. L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)

Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m)

Contact : https://www.lodeonscenejrc.com https://lodeonscenejrc.soticket.net

