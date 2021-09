David Walters | Concert Musée archéa, 1 octobre 2021, Louvres.

Après cinq années à parcourir le monde pour « Les Nouveaux Explorateurs » sur Canal + à la rencontre de celles et ceux qui font vibrer le cœur musical de l’Afrique, de l’Amérique du Sud et de l’Asie, David Walters revient à ses racines avec un nouvel album “Soleil Kréyol” inspiré par New York, ville emblématique des métissages planétaires. Un univers où il fait résonner le balafon, la flûte méditative ou des chœurs féminins créoles, à travers un étonnant répertoire empreint de beats électroniques et de folk acoustique sous influences afro-caribéennes. Premier extrait de l’album Soleil Kréyol, « Kryé Mwen » déroule un groove disco-house entêtant, évocateur des soirées new-yorkaises de l’époque Paradise Garage, chanté en créole et en douceur. Une invitation à crier moins, et à danser plus. Ils en parlent : « Une balade franco-créole solaire, prompte à se muer en transe euphorisante. » (Télérama) « Magistrale célébration de la créolité en musique, il y dresse un panorama des musiques caribéennes toutes époques confondues, leurs racines africaines, américaines et européennes. Un puits sans fond de genres musicaux, tous plus dansants les uns que les autres. » (Marianne) « Un album vivant, énergique, généreux, pluriel. » (Nova) —————– VEN. 1 OCT 2021 | 20H30 Musée Archéa 56 Rue de Paris 95380 Louvres —————– Tarif : Gratuit sur réservation Réservation : 01 34 09 01 02 ou archea.roissypaysdefrance.fr >> Dans le cadre du Festival PassWorld << Gratuit sur réservation David Walters en Concert au Musée Archéa de Louvres Musée archéa 56 Rue de Paris 95380 Louvres Louvres Val-d'Oise

