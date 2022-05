David Voinson Royale Factory, 9 septembre 2022, Versailles.

David Voinson

du vendredi 9 septembre au samedi 10 septembre à Royale Factory

Fraîchement devenu indépendant, il vous raconte sa nouvelle vie faite de changements et d’endettement. Pas facile de suivre le rythme quand on a des potes qui sortent tous les soirs, qu’on vient d’emménager seul et qu’on expérimente la vie de couple. Après avoir assuré les premières parties des plus grands humoristes du moment (Kev Adams, François Xavier Demaison, Manu Payet…), il débarque enfin avec son propre one man show où il vous raconte dans un savoureux mélange des genres, d’ironie, de légèreté et avec une aisance folle son virage de la vingtaine. Mélangeant stand-up, sketch et percussion, venez découvrir la jeune et trépidante vie de David Voinson.

22 euros tarif normal, 18 euros tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné)

Vous connaissez la crise de la vingtaine ? David Voinson lui, est en plein dedans.

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



