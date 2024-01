DAVID VOINSON PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA La Baule, dimanche 1 juin 2025.

Malgre´ son air su^r de lui, David se demande s’il ne rate pas l’essentiel. Profiter de sa vie de ce´libataire ou trouver le grand amour ?Sans cesse a` la croise´e des chemins, il explore au fil du spectacle, les contradictions de sa ge´ne´ration. Il manie avec humour son rapport au monde et aux autres a` travers ses potes, les soire´es, sa famille mais surtout les filles.Comment leur plaire ?Comment les comprendre ?Comment ne pas passer pour un gros charo ? C’est le dilemme qu’il entretient.A seulement 25 ans, il est la star montante de l’humour et accumule de´ja` des millions d’abonne´s et de vues sur les re´seaux, ou` son personnage de la blonde est de´ja` culte.N’attendez plus, et foncez voir le premier spectacle de David Voinson !

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2025-06-01 à 20:00

PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA 119 AV. DE LATTRE DE TASSIGNY 44500 La Baule 44