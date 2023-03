David Voinson ZINGA ZANGA, 20 janvier 2024, BEZIERS.

David Voinson ZINGA ZANGA. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

Arachnée Concerts en accord avec Robin Production (L-R-2021-012950 et L-R-2021-012951) présente : ce concert. Fraîchement devenu indépendant, David Voinson vous raconte sa nouvelle vie faite de changements et… d’endettements ! Pas facile de suivre le rythme quand on a des potes qui sortent tous les soirs, qu’on vient d’emménager seul et qu’on tente de comprendre avec difficulté les filles de sa génération ! Très présent sur les réseaux sociaux où il cumule déjà des millions de vues, sur scène, dans son propre One Man Show, il nous raconte dans un savoureux mélange des genres, d’ironie, de légèreté et avec une aisance folle son virage de la vingtaine ! Mêlant stand-up et sketchs, venez découvrir la jeune et trépidante vie de David Voinson ! Réservation pour Personnes à Mobilité Réduite : 04 73 62 79 00. David Voinson

ZINGA ZANGA BEZIERS TRAVERSE DE COLOMBIERS Hérault

