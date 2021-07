Paris Sunset & Sunside Paris David TIXIER Trio feat David LINX Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mardi 5 octobre 2021

de 21h30 à 23h30

Le pianiste David Tixier, primé en 2019 au concours de La Défense Jazz Festival, sort son nouvel album en trio intitulé "Because I Care". Il invite le chanteur David Linx sur trois morceaux, et s'accompagne de Lada Obradovic à la batterie (série Netflix "The Eddy") et de Jérémy Bruyère à la contre basse. Après un premier opus enregistré à New York et sorti en 2018, aux côtés de Mike Moreno et Sachal Vasandani, le trio nous réserve un nouvel album suivant la trajectoire initiée dès le départ, empreinte d'histoires vécues mises en musique. Le titre éponyme "Because I Care" en est la preuve; le croisement avec l'histoire d'Icare, de la mythologie Grecque, nous emmène dans le dédale d'une vie contre-carrée, dont la seule issue semble être l'envol vers un soleil salutaire.

Sunset & Sunside
60 Rue des Lombards Paris 75001

