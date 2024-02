DAVID SUN – DAVID SUN DANS 1ER SPECTACLE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, dimanche 24 mars 2024.

À 29 ans, David est fraîchement diplômé de médecine générale.Il réunit tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle.Pourtant, à la suite d’une rupture amoureuse, pleurant jour et nuit, il se questionne pour la première fois vraiment sur son avenir. Son raisonnement en pleine dépression aboutit à la question suivante : à quoi bon ?Pensant que c’est une bonne idée de tout plaquer, il se lance pendant plus d’un à la recherche d’un sens à la vie : du dépassement de soi-même au Crossfit à la consommation boulimique de livres de développement personnel, c’est finalement sur scène que David ressent quelque chose qui lui a toujours manqué.Par l’éducation stricte de sa mère, David avait comme objectif principal la réussite scolaire. Mais il réalise que c’est grâce aux rires de son public qu’il retrouve non seulement son étincelle de joie mais aussi une connexion avec les autres.Elle lui permet d’aborder des sujets qui l’ont préoccupé, mais avec une légèreté rafraîchissante. Cela sera donc sur scène, à l’issue de questionnements et d’exploration, que l’artiste et l’humain se révèlent à nous.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 20:00

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31