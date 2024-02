DAVID SILAGUY – DAVID SILAGUY DANS JE PENSE DONC VOILA COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, samedi 2 mars 2024.

De la magie, du mentalisme, de l’humour, de la philosophie, des questions sur notre existence.Un homme qui cherche le but d’une vie, à comprendre le temps qui passe et à savoir quel est le meilleur moyen de le dépenser, voilà ce que vous trouverez derrière le rideau.Quelle est la meilleure éthique à adopter ? Vouloir apprendre des choses qui paraissent extraordinaires aux yeux de son espèce, c’est une façon d’exister à travers le regard des autres. Mais toutes ces années de pratique avec pour seul but d’avoir une image d’homme surdoué est-elle une quête raisonnable ? Peut-elle nous rendre heureux ?Pour le personnage sur scène, le spectacle est un parcours initiatique vers le pourquoi de la vie. Mais peut-être l’est-il aussi pour le public qui observe ?Un spectacle, magique, étonnant, drôle et absurde, pour le spectateur curieux qui assiste à une représentation de David Silaguy.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 18:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31