David Robert Mitchell au Forum des images ! Forum des images, 5 mai 2023, Paris.

Du vendredi 05 mai 2023 au dimanche 07 mai 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Du 5 au 7 mai, le réalisateur David Robert Mitchell est l’invité d’honneur du Forum des images pour une master class, une rétrospective et une carte blanche ! Un événement dans le cadre de la thématique Portrait de Los Angeles. Que Faire à Paris est heureux de vous faire gagner 10×2 places pour les 2 séances du samedi 6 mai, à 18h30 Master class de David Robert Mitchell et à 21h The Myth of the American Sleepover, en présence du réalisateur !

En ce weekend de printemps, le mois de mai s’annonce chargée avec une rencontre cinq étoiles !

Chacune des séances est précédée d’une présentation par le réalisateur David Robert Mitchell !

Voir l’intégralité du programme.

Master class

Samedi 6 mai

à 18h30, Master class de David Robert Mitchell

Natif de Détroit, désormais installé à Los Angeles, David Robert Mitchell a réalisé avec Under the Silver Lake l’un des portraits cinématographiques les plus excitants et inventifs de L.A.

En trois films, l’originalité de son cinéma a séduit festivals et public.

Rétrospective

Vendredi 5 mai

à 21h, Under the Silver Lake de David Robert Mitchell (2018)

Sam, 33 ans, aspire à la célébrité. À travers ce polar détourné, le cinéaste offre sa vision personnelle de la ville : « piscines ensoleillées, ombres obscures, passages secrets, jeunes filles de bonnes familles, meurtres mystérieux… l’imagerie iconique d’une ville bâtie sur des rêves et des images animées. » (D. R. Mitchell)

Samedi 6 mai

à 21h, The Myth of the American Sleepover de David Robert Mitchell (2010)

C’est la dernière nuit de l’été pour quatre jeunes de la banlieue de Détroit, qui espèrent y trouver le grand frisson des premiers baisers et des premiers désirs.

Premier film truffaldien sur la mélancolie et la beauté de l’adolescence et de la jeunesse.

Dimanche 7 mai

à 19h30, It Follows de David Robert Michell (2014)

Après une expérience sexuelle, une jeune femme a d’étranges visions.

« Un film de poursuite magnifiquement inventif, qui décline adolescence et sexualité dans une Amérique étrangement désertée par les adultes. » (Philippe Rouyer)

3. Carte blanche

Vendredi 5 mai

à 18h, Body Double de Brian de Palma.

Un acteur sans rôle est témoin du meurtre de sa voisine qu’il épiait au télescope.

Entre voyeurisme et thriller porno, cette nouvelle variation autour de Vertigo est aussi un grand film sur Los Angeles.

Dimanche 7 mai

à 16h30, Le Privé de Robert Altman

Terry demande à son ami Marlowe de le conduire au Mexique. À son retour, Marlowe est arrêté pour le meurtre de la femme de Terry. Librement adaptée du roman de Chandler, une déambulation jazzy dans Los Angeles.

Jeux concours : vous avez jusqu’au jeudi 27 avril 14h pour tenter votre chance et remporter 2 des 20 places mises en jeu !

