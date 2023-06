David Prudhomme, Le dessin mène la danse Galerie Barbier Paris, 4 juillet 2023, Paris.

Du mardi 04 juillet 2023 au samedi 02 septembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

La galerie Barbier a le plaisir d’accueillir David Prudhomme pour sa grande exposition rétrospective, Le dessin mène la danse. À cette occasion, une centaine de planches, dessins, aquarelles, esquisses et crayonnés seront présentés.

Ces œuvres sont issues des premiers albums de l’artiste – Ninon Secrète, Port Nawak, L’Oisiveraie, La Tour des miracles – comme de ses titres les plus récents : L’Herbier sauvage, Sumographie et Du bruit dans le ciel.

Est-ce David Prudhomme qui guide le crayon ou le crayon qui guide David Prudhomme ? Sa ligne est changeante, fluide ; son style se transforme, d’une planche à l’autre, d’un titre à l’autre. De ses sumotoris paisibles à ses personnages habités par le rébétiko, en passant par les scènes de cape et d’épée de Ninon Secrète, l’artiste insuffle la vie dans chaque détail de ses œuvres.

Jamais enfermé dans un style, toujours au service du dessin et de sa créativité, il explore tous les outils et tous les supports qui se présentent à lui. Ainsi, il peint, crayonne, griffe ses planches – parfois, efface tout pour mieux recommencer – au gré des projets et des idées qui germent en lui.

David Prudhomme le dit lui-même, il aime “vivre à toutes les époques du dessin et sur tous les rivages”. Cette exposition est une invitation à suivre son cheminement artistique.

Galerie Barbier 10 rue Choron 75009 Paris

Contact : https://www.galeriebarbier.com/

David Prudhomme Sumographie