DAVID POULLARD Les Poussières, 3 juin 2023, Aubervilliers.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

CARTE BLANCHE EN ROUE LIBRE / EXPOSITION

David Poullard est plasticien. Parfois dessinateur de caractères typographiques, parfois designer graphique, parfois enseignant. Son principal champ d’investigation est l’interrogation du quotidien, du proche, du banal, du commun et de l’ordinaire. A travers ses œuvres, il aborde et questionne des thèmes tels qu’ordre / désordre / injonction / désobéissance / norme / imprévu /conditionnement / chemins de traverses / augmentation / diminution.

Les projets déployés pour cette exposition seront liés par leur dimension à la fois poétique et politique passant de l’étonnement du quotidien, du détournement du l’ordre à la critique de l’injonction et de la standardisation. Pour cette carte blanche dans et peut-être hors-les-murs des Poussières, David Poullard invite à un pas de côté.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris, de la ville d’Aubervilliers et du réseau Actes if.

Les Poussières 1 rue Sadi Carnot 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.facebook.com/lespoussieres https://www.facebook.com/lespoussieres

David Poullard esquisse du projet « Plus que temps »