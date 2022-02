David Peace Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Auxerre Yonne A l’occasion de la sortie de « Tokyo revisitée », la conclusion très attendue de sa trilogie tokyoïte, le maître du polar anglais sera avec nous, à Auxerre, pour évoquer son œuvre sombre et palpitante.

Révélé en France avec son roman coup de poing, « 1974 », qui évoquait l’affaire de l’éventreur du Yorkshire, dans une Angleterre thatchérienne rongée par la corruption et la casse des services publics, David Peace s’est imposé comme un écrivain incontournable, les années suivantes, avec la suite de cette tétralogie phénoménale, « 1977 », « 1980 », « 1983 ». Le Quatuor du Yorkshire (Red riding quartet) est aujourd’hui considéré comme un chef d’oeuvre du roman noir.

Réservation obligatoire. Librairie Obliques 2 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

