David Olaïzola en concert Captieux, 4 septembre 2021, Captieux.

David Olaïzola en concert 2021-09-04 – 2021-09-04

Captieux Gironde

Dans la lignée des grandes voix du pays basque, David Olaïzola, se produit sur scène en solo depuis plus de 20 ans.

Après avoir passé de nombreuses années dans le carcan du chanteur Basque traditionnel, David a pris le chemin de l’auteur compositeur interprète. Il écrit et compose ses textes et mélodies à travers les valeurs de respect, assaisonnés d’une pointe d’humour ou d’émotion. Depuis 2012, c’est une nouvelle équipe de chanteurs qui étoffe son ensemble dans le spectacle intitulé « Olaïzola et les Compagnons ».

Une équipe formée pour un seul concert en 2012 et qui depuis continue le chemin, dans la bonne humeur, à travers un spectacle qui évolue d’année en année.

Un spectacle personnalisé à cette joyeuse équipe, faisant place tour à tour place au belcanto et aux chansons traditionnelles.

