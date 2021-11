David Munnelly Irish musique Trégastel, 2 novembre 2021, Trégastel.

David Munnelly Irish musique Salle Toucouleur 118 rue Poul Palud Trégastel

2021-11-02 – 2021-11-02 Salle Toucouleur 118 rue Poul Palud

Trégastel 22730

David MUNNELLY est reconnu comme l’un des meilleurs accordéonistes de l’époque.

Sa technique, son swing, ses compositions… l’ont amené à jouer avec les meilleurs. Il fait aussi une belle carrière solo, et c’est en solo qu’il se produira lors de ce concert.

Ce concert sera suivi d’une session, si vous avez envie de participer à la session (musiciens et public), nous proposons entre le concert et la session, un repas partager (chacun prévoit un petit quelque chose à manger et à boire, à partager)

http://www.toucouleurcafe.wixsite.com/

David MUNNELLY est reconnu comme l’un des meilleurs accordéonistes de l’époque.

Sa technique, son swing, ses compositions… l’ont amené à jouer avec les meilleurs. Il fait aussi une belle carrière solo, et c’est en solo qu’il se produira lors de ce concert.

Ce concert sera suivi d’une session, si vous avez envie de participer à la session (musiciens et public), nous proposons entre le concert et la session, un repas partager (chacun prévoit un petit quelque chose à manger et à boire, à partager)

Salle Toucouleur 118 rue Poul Palud Trégastel

dernière mise à jour : 2021-10-28 par