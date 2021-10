David LINX & Grégory PRIVAT Sunset & Sunside, 19 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 21h30 à 23h30

payant

“Les titres s’enchaînent ensuite naturellement vers différentes contrées musicales avec un amphitryon tout aussi généreux que ses invités.”

En duo Gregory Privat et David Linx présente le nouvel album de ce dernier “Be My Guest : The Duos Project”. Un album de duos avec des invités talentueux, connus et reconnus dans les quatre coins du monde : Tigran Hamasyan – Or Solomon – Hamilton De Holanda – Trevor Baldwin – Nguyên Lê – Eric-Maria Couturier – Bart Quartier – Diederik Wissels – Rani Weatherby – Peter Hertmans – Gustavo Beytelmann – Marc Ducret – Ran Blake – Theo Bleckmann – Magic Malik. Un album “Jazz” mais pas que! Narration, poésie, chansons, musique… Des dialogues entre David et ses invités qui résonnent comme des déclarations d’amours, d’amitiés, des challenges parfois. Avec “Be My Guest : The Duos Project”, on voyage. En français, en portugais, en anglais, ou aussi en espagnol, David invite également l’auditeur à faire partie du voyage en se projetant dans des univers éclectiques et délicieux. L’album de 15 titres s’ouvre avec la narration de Trevor Baldwin qui nous lit dans le creux de l’oreille une lettre émouvante écrite par son oncle James Balwin. Le ton est donné. Les titres s’enchaînent ensuite naturellement vers différentes contrées musicales avec un amphitryon tout aussi généreux que ses invités. David Linx accompagné par Grégory Privat au piano, nous proposerons ce soir de découvrir cet album fabuleux!

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/2838/7845/

