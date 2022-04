David Linx Bourges Bourges Catégories d’évènement: 18000

Bourges

David Linx Bourges, 10 mai 2022, Bourges. David Linx Bourges

2022-05-10 – 2022-05-10

Bourges 18000 Bourges 12 EUR 12 26 Homme de scène au grand cœur, David Linx s’impose comme la plus belle voix du jazz contemporain. Epris de liberté, il façonne son parcours artistique hors des sentiers battus, au gré des rencontres et des projets. Musique Jazz : David Linx info@mcbourges.com +33 2 48 67 74 74 http://www.mcbourges.com/ Homme de scène au grand cœur, David Linx s’impose comme la plus belle voix du jazz contemporain. Epris de liberté, il façonne son parcours artistique hors des sentiers battus, au gré des rencontres et des projets. Shelomo Sadak

Bourges

dernière mise à jour : 2022-04-05 par Tourisme & Territoires du Cher

Détails Catégories d’évènement: 18000, Bourges Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement 18000

Bourges Bourges 18000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

David Linx Bourges 2022-05-10 was last modified: by David Linx Bourges Bourges 10 mai 2022 18000 bourges

Bourges 18000