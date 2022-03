David Lafore Marseille 1er Arrondissement, 11 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

David Lafore La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement

2022-03-11 20:30:00 – 2022-03-11 La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

12 12 Adorablement déjanté.



Un concert hybride, entre récital et performance théâtrale. Un concert dont la set list n’est pas totalement prévue à l’avance, où l’improvisation guette son heure, et où il n’est pas rare qu’un poème se trouve dit, net et sensible, entre deux facéties…



“Imaginez un fils spirituel de Desproges, avec une allure de Buster Keaton, un clown triste et imprévisible, capable de faire hurler de rire une salle comme de la retourner avec sa poésie très particulière (…) Une écriture de plus en plus maitrisée, avec un sens de la noirceur, de la dinguerie, du groove qui lui accordent un statut définitivement à part !” Marion Guilbaud, France Inter, juin 2021.

