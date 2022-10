David Lafore & Gildas Etevenard, 20 janvier 2023, .

Boum boum ! Tout d’abord il y a le répertoire de chansons de David Lafore, tour à tour taquin et mélancolique, « sodad », comme disent les brésiliens. Et puis il y a son approche de la scène, qui fait de ses concerts une forme hybride, entre récital et performance théâtrale, entre poésie contemporaine et burlesque.



Dans cette « version boum boum », David Lafore est rejoint par le batteur et chanteur Gildas Etevenard (auteur-compositeur lui aussi de son côté) qu’on a pu entendre au côté de Akosh en free-jazz. Batterie explosive ou subtile, percussions et chœurs accompagnant quelques refrains, sa large palette de jeu accentue les reliefs et contraste du répertoire.



Et voilà donc tout ça qui se mêle, nous faisant passer, comme dans un mouvement de yo-yo, de morceaux clairement punk-rock à d’autres très groove ou sensibles, en passant par les facétieuses improvisations du maître de cérémonie. Le fil conducteur de cet ensemble, c’est évidemment l’écriture et l’esprit si particuliers de cet auteur-compositeur bien contemporain.

