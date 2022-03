David Krakauer présente “Mazel Tov Cocktail Party” Café de la Danse, 29 mars 2022, Paris.

David Krakauer présente “Mazel Tov Cocktail Party”

Café de la Danse, le mardi 29 mars à 20:00

C’est une soirée cocktail Mazel Tov et tout le monde est invité ! En ces temps incertains, c’est l’occasion pour les artistes et le public de se réunir, de célébrer tout ce que nous avons en commun et de lancer en l’air un « cocktail Mazel Tov » métaphorique pour illuminer le monde ! Aux côtés de Krakauer et Tagg, l’album présente une toute nouvelle formation composée d’un groupe de musiciens de renommée mondiale : le virtuose de la clarinette Krakauer s’impose en parrain des claviers et de la production excentrique de Tagg, du batteur iranien et multi-talent Martin Shamanpoor, de la basse virtuose du gourou du jazz Jerome Harris, de la voix et des mots de la chanteuse et rappeuse soul Sarah MK et des lignes du oudiste /guitariste Yoshie Fruchter. Ce groupe apporte son énorme diversité musicale et culturelle au projet, et collabore pour créer à la fois des œuvres originales et des réinventions uniques d’œuvres du monde entier. L’album reprend des formes de danses traditionnelles et anciennes et les refond complètement pour apporter un message manifeste de tolérance et d’inclusion. La polka, la danse carrée et la hora n’ont jamais sonné de cette façon auparavant, avec des rythmes électro, des tambours à main acoustiques du Moyen-Orient, des grooves profonds et des paroles qui appellent à l’espace pour tous. La clarinette hurlante de Krakauer nous enjoint à nous unir, à célébrer et à ressentir la puissance de notre vie. Spectacle créé et conçu par David Krakauer et Kathleen Tag avec en première partie le trio Kafé Gàta.

Tarif plein 25.3 EUR Tarif réduit 17 EUR

David Krakauer présentera “Mazel Tov Cocktail Party” sur la scène du Café de la Danse, à l’occasion de sa sortie chez Label Bleu / Table Pounding Records / l’Autre Distribution.

Café de la Danse 5 Passage Louis Philippe Paris Quartier de la Roquette



2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T22:00:00