David Krakauer « A Mazel Tov Cocktail Party »

Rocher de Palmer, le jeudi 31 mars 2022 à 20:30

Clarinettiste virtuose, David Krakauer est aujourd’hui l’une des figures les plus emblématiques et talentueuses de la mouvance proprement new-yorkaise de la nouvelle musique klezmer, cette tradition juive d’Europe de l’est réinventée avec un mélange de funk, de jazz et d’électro. « A Mazel Tov Cocktail Party ! », c’est une véritable fête où tout le monde est invité ! Laissez-vous emporter par le son débridé de ces musiciens extraordinaires qui nous offrent une jolie chance, en ces temps tourmentés, de partager ensemble un sentiment profond de joie et d’humanité. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 32€ / Plein tarif : 30€ / Tarif abonné : 27€ – Places numérotées

La nouvelle aventure musicale du clarinettiste new-yorkais David Krakauer possède tous les ingrédients pour nous (re)donner du baume au cœur ! Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

2022-03-31T20:30:00 2022-03-31T22:30:00

