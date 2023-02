David Krakauer- 1re partie: A.Manoukian, J.Hababou – Théâtre du Châtelet (Paris) THEATRE DU CHATELET, 10 mars 2023, PARIS.

DAVID KRAKAUER Première partie : André Manoukian – Jérémy HababouClarinettiste virtuose, David Krakauer est aujourd’hui l’une des figures les plus emblématiques et talentueuses de la mouvance proprement new-yorkaise de la nouvelle musique Klezmer.Il réinvente la musique klezmer des ses ancêtres avec un mélange de funk, de jazz et de musique électro. C’est une fête à laquelle tout le monde est invité ! Laissez-vous emporter par le son débridé de sa clarinette et par son groupe de musiciens qui l’accompagnent dans une soirée débordante de joie et de conviction.Vous serez accueillis par une MC qui vous invitera à vous joindre aux festivités, à plonger dans le regard de vos voisins, à leur souhaiter la bienvenue et à vous jeter dans l’énergie de la salle. L’occasion de lancer ainsi un « Cocktail Mazel Tov » qui contribue à sa façon à illuminer le monde et invite à partager ensemble un sentiment profond d’humanité. André Manoukian, David Krakauer, Jeremy Hababou André Manoukian, David Krakauer, Jeremy Hababou

THEATRE DU CHATELET PARIS 1, place du Châtelet Paris

