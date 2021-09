Paris Espace Paris Rendez-vous île de France, Paris David HORTVITZ Espace Paris Rendez-vous Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

David HORTVITZ Espace Paris Rendez-vous, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Rencontres inattendues – Exposition du Fonds d’Art contemporain – Paris Collections, visibles en avant première pour Nuit Blanche. Du 2 octobre au 15 décembre 2021, les œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris collections se dévoilent sous forme de parcours thématiques dans des lieux du quotidien. Pour la Nuit Blanche, Paris Rendez-vous expose une installation de David HORTVITZ. David Horvitz

Eridanus (Paris) – Installation Le projet Eridanus, composé d'un plan de la capitale et d'un diaporama de photographies, a été réalisé à Paris. Partant du constat que l'éclairage public rend difficile la vision des étoiles, l'artiste a cheminé dans Paris en suivant le tracé inversé de la constellation Eridan, et en éteignant, sur chacun des 30 points du tracé, 30 lampadaires publics. Cette constellation formée par l'obscurité, renvoyant le regard vers les étoiles, aboutit à la galerie Allen, où a été présentée l'œuvre.

David Horvitz, Eridanus (paris), 2018, Diaporama numérique de 60 images, set de 60 photographies numériques et plan poinçonné © David Horvitz

