David Hockney, collection de la Tate Amphi Favoreu, 10 mars 2023, Aix-en-Provence .

David Hockney, collection de la Tate

2023-03-10 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-10

EUR 6 6 David Hockney est l’un des plus influents et populaires artistes au monde. Né à Bradford au Royaume-Uni en 1937, il a étudié au sein de la Bradford School of Art et du Royal College of Art de Londres avant de réaliser certaines des œuvres les plus célèbres de ces 60 dernières années dans le domaine de l’art contemporain.

Bruno Ely, directeur et conservateur en chef du musée Granet, présente l’exposition David Hockney, collection de la Tate (28 janvier – 28 mai 2023) qui retrace en plus de 110 œuvres la carrière de cet artiste éclectique des années 50 à nos jours.

Université du Temps Libre (U.T.L.) – AMU

