David Hallyday – Requiem pour un fou – La tournée Cent pour Cent Hallyday
LE DOME DE PARIS
Paris

de 20h30 à 22h30

.Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 100 ans. payant Tarifs : Carré Or : 107€ – Cat. 1 : 87€ – Cat.2 : 70€

– Cat. 3 : 40€ Jeunes -25 ans : Cat.1 : 43 € – cat.2 : 35 € Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte. En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant

scellera leur réconciliation. Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est : DAVID HALLYDAY ! REQUIEM POUR UN FOU L’ÉVÈNEMENT DE L’ANNÉE ! Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui

Le spectacle dure 1h45 à 2h00 environ – pas d'entracte.
Lien du site internet : https://www.requiempourunfou.com/
Clip officiel : https://www.youtube.com/watch?v=cu8Kcshg4nE

