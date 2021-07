Antony L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony, Hauts-de-Seine David Grimal L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony Catégories d’évènement: Antony

L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, le dimanche 9 janvier 2022 à 17:00

Seul avec son violon, David Grimal jouera pour nous trois œuvres réputées pour leur beauté… et leur difficulté : une sonate fougueuse composée par le violoniste belge Eugène Ysaÿe (1923), une des célèbres partitas de Bach (1720), ainsi que l’une des toutes dernières œuvres (1944) du Hongrois Béla Bartók.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

2022-01-09T17:00:00 2022-01-09T18:30:00

