DAVID GRIMAL ET ITAMAR GOLAN THEATRE DES BOUFFES DU NORD, 6 mars 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-03-06 à 20:00. Tarif : 28.6 à 28.6 euros. Ultime Schubert Franz Schubert Quatuor à cordes N°15 en Sol Majeur Franz Schubert Quintette à cordes en Do Majeur Quatuor Confluence Charlotte Saluste-Bridoux Violon Lorraine Campet Violon Pierre-Antoine Codron Alto Tom Almerge-Zerillo Violoncelle Anne Gastinel Violoncelle Réservation PMR : 01 46 07 35 59, lundi-samedi 14h-19h THEATRE DES BOUFFES DU NORD PARIS 37 bis, bd de la Chapelle Paris

Franz Schubert Quintette à cordes en Do Majeur Formé au CNSMD de Lyon, le très prometteur Quatuor Confluence a été accompagné par La Belle Saison dès ses débuts. Il est aujourd’hui rejoint par Anne Gastinel – qui enseigne elle-même à Lyon ! – pour un programme consacré à deux chefs-d’œuvre de Schubert. Cette rencontre entre un jeune ensemble et une interprète majeure des scènes internationales est placée sous le signe d’un lyrisme intense représentatif du style ultime de Schubert : densité, puissance des architectures, équilibre des lignes instrumentales. Composé en 1828 dans les ultimes mois de la vie de Schubert, le Quintette à deux violoncelles déploie un chant à l’émotion frémissante. Ses longues mélodies, la répartition inédite des deux violoncelles, la suspension du temps musical dans son célèbre mouvement lent, font de cette œuvre l’un des piliers du répertoire chambriste. ?Achevé près de deux ans auparavant, le Quatuor n° 15 est l’ultime legs du musicien à un genre jeune mais indéfectiblement marqué par Beethoven. Après avoir été longtemps considéré comme le maître de la « petite » forme, Schubert assoit là de vastes proportions à la complexité inédite. L’immersion d’un jeune quatuor dans ces deux chefs-d’œuvre s’annonce comme un défi à la hauteur du testament légué par le musicien viennois. Quatuor Confluence

Charlotte Saluste-Bridoux Violon

Lorraine Campet Violon

Pierre-Antoine Codron Alto

Tom Almerge-Zerillo Violoncelle Anne Gastinel Violoncelle Réservation PMR : 01 46 07 35 59, lundi-samedi 14h-19h .28.6 EUR28.6. Votre billet est ici

