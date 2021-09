David Grimal, Anne Gastinel & Philippe Cassard Chapelle du Méjan, 6 février 2022, Arles.

David Grimal, Anne Gastinel & Philippe Cassard

Chapelle du Méjan, le dimanche 6 février 2022 à 11:00

**David Grimal, Anne Gastinel & Philippe Cassard** Ludwig van Beethoven : _Trio en mi bémol majeur, op. 70 n° 2_ _Trio en si bémol majeur “A l’Archiduc”, op. 97_ Instrumentistes et chambristes reconnus, la violoncelliste Anne Gastinel, le violoniste David Grimal et le pianiste Philippe Cassard n’en sont pas à leur première collaboration. Ils fêtent cette année seize ans d’aventures communes. Leur complicité musicale commence au milieu des années 2000. Leur trio connait immédiatement un succès qui les amènera dans les grands festivals en France, en Europe ou encore au Canada. C’est autour des trios de Beethoven “Les Esprits” op.70 n°2 et “A l’Archiduc” op.97 (qu’ils joueront lors de cette matinée) que les trois stars de la musique classique se sont réunies en 2020 dans un enregistrement pour le label La Dolce Volta, et qui a déjà reçu le Diapason d’or à sa sortie. C’est Beethoven qui donne au genre du trio avec piano la forme qu’il conservera tout au long du XIXe siècle, en accordant aux instruments à cordes le statut de partenaires à part entière. Trois Beethovéniens vous proposent ici les deux derniers trios du Maître, l’opus 70 n°2 (1808) dédié à la comtesse Marie Erdödy, et l’archi-célèbre…“Archiduc” (1811), qui marqua la dernière apparition en public de Beethoven pianiste. __________________________________ Coproduction La Belle Saison Le Ministère de la Culture – Direction Générale de la Création Artistique – et la Fondation Daniel et Nina Carasso soutiennent le programme d’éducation artistique et culturelle de La Belle Saison. Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de La Belle Saison. La Fondation d’entreprise Safran pour la musique soutient La Belle Saison dans l’accompagnement des jeunes talents. La Sacem, la Spedidam et l’Adami soutiennent l’activité et les projets de de La Belle Saison.

22/8€

C’est autour des trios de Beethoven que les trois stars de la musique classique se réunissent pour cette matinée évènement !

Chapelle du Méjan Place Nina-Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



2022-02-06T11:00:00 2022-02-06T12:30:00