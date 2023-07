Portes ouvertes du domaine cidricole du Perrey Picot de David GAUTARD – Saint Germain de Montgommery David GAUTARD Val-de-Vie, 27 juillet 2023, Val-de-Vie.

Val-de-Vie,Calvados

Portes ouvertes du domaine cidricole du Perrey Picot de David GAUTARD à Saint Germain de Montgommery les jeudis 13 et 27 juillet ainsi que les jeudis 10 et 24 août de 10h à 19h (film vidéo sur la fabrication du cidre, visite de la cave et dégustation)..

2023-07-27 10:00:00 fin : 2023-07-27 19:00:00. .

David GAUTARD Domaine cidricole du Perrey Picot

Val-de-Vie 14140 Calvados Normandie



Open house at David GAUTARD’s Perrey Picot cider estate in Saint Germain de Montgommery on Thursdays July 13 and 27, and August 10 and 24 from 10am to 7pm (cider-making video, cellar tour and tasting).

Jornada de puertas abiertas en la sidrería Perrey Picot de David GAUTARD, en Saint Germain de Montgommery, los jueves 13 y 27 de julio y 10 y 24 de agosto, de 10:00 a 19:00 horas (proyección de un vídeo sobre la elaboración de la sidra, visita de la bodega y degustación).

Offene Türen des Apfelweinguts Perrey Picot von David GAUTARD in Saint Germain de Montgommery am Donnerstag, den 13. und 27. Juli sowie am Donnerstag, den 10. und 24. August von 10 bis 19 Uhr (Videofilm über die Herstellung von Apfelwein, Besichtigung des Weinkellers und Verkostung).

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité