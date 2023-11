David Enhco & Marc Perrenoud – A tribute to Chet Baket LE BAL BLOMET Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif Réduit : 20 EUR

Tarif Normal : 25 EUR

David Enhco et Marc Perrenoud retracent le parcours musical de Chet Baker, fait de poésie et de lumière, mais aussi d’épreuves et de ténèbres avec une sélection de standards de jazz.

Personnalités rayonnantes de la scène jazz européenne, le trompettiste français David Enhco et le pianiste suisse Marc Perrenoud créent cet hommage au grand trompettiste de jazz américain Chet Baker.

David Enhco et Marc Perrenoud retracent le parcours musical et le destin tragique de Chet Baker, faits de poésie et de lumière, mais aussi d’épreuves et de ténèbres avec une sélection de standards de jazz marqués à jamais par le souffle du trompettiste auxquels répondent les compositions de David Enhco.

En duo ils prennent tous les risques, osant la fragilité jusqu’à la fêlure, pour créer une musique dense en émotions, retrouvant par leur engagement l’art intime et sensuel de Chet Baker.

